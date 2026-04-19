BM, Lübnan'ın güneyinde 1 barış gücü askerinin öldüğü saldırıyı şiddetle kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL'e yönelik düzenlenen saldırıyı kınadı. Saldırıda 1 Fransız asker hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı. Guterres, tüm taraflara ateşkese uyma çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'ın güneyinde BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik düzenlenen, 1 askerin hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü, Lübnan'daki UNIFIL'de görev yapan 1 Fransız barış gücü askerinin öldürüldüğü, 2'sinin durumu ağır 3 askerin yaralandığı saldırıyı şiddetle kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Genel Sekreterin, hayatını kaybeden barış gücü askerinin ailesine, meslektaşlarına ve Fransa hükümeti ile halkına taziyelerini ilettiği aktarılan açıklamada, bunun, UNIFIL'de görev yapan barış güçlerinin ölümüne neden olan üçüncü olay olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, tüm taraflara ateşkese uyma çağrısı yapıldı.

UNIFIL, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından düzenlendiği düşünülen saldırıda 1 Fransız barış gücü askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Hizbullah ise saldırıyla bağlantısının olmadığını ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Lübnan ordusunun yürüteceği soruşturmanın sonuçlarının beklenmesi gerektiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Islam Doğru
