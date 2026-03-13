Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail ile Hizbullah'ı savaşı durdurmaya ve çözüme çağırdı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'da süren çatışmalar için ateşkes sağlanması ve bir çözüme ulaşılması gerektiğini vurguladı. Guterres, Lübnan halkının istemediği bir savaşa sürüklendiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Hizbullah'a savaşı durdurma ve bir çözüme ulaşma çağrısında bulundu.

Guterres, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile başkent Beyrut'ta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Lübnan'ın halkının istemediği bir savaşa sürüklendiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri, "İsrail ile Hizbullah'ı ateşkes sağlamaya, savaşı durdurmaya ve Lübnan'ın bağımsız ve egemen bir ülke olmasını sağlayacak bir anlaşmaya varmaya çağırıyorum." dedi.

Guterres, Lübnan halkıyla dayanışma için burada olduğunu ve bir sonraki ziyaretinde savaş ve barış kararının Lübnan devletinin elinde olmasını umduğunu dile getirdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 1774 kişinin yaralandığını bildirmişti.

