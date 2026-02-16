Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres, Batı Şeria'da arazi kayıt işlemlerine yeniden başlayan İsrail'i kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde arazi kayıt işlemlerini yeniden başlatmasını kınadı. Dujarric, bu adımın Filistinlilerin mülk kaybetmesine ve İsrail'in kontrolünü artırmasına yol açma riski taşıdığına dikkat çekti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde arazi kayıt işlemlerini yeniden başlatan Tel Aviv hükümetini kınadığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane??????? Dujarric, günlük basın toplantısında, İsrail'in Batı Şeria'da gerçekleştirdiği hak ihlalleri konusunda gazetecileri bilgilendirdi.

Dujarric, "Genel Sekreter'in (Guterres), İsrail hükümetinin 15 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde arazi kayıt işlemlerine yeniden başlama kararını kınadığını söyleyebilirim." dedi.

Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde arazi kayıt işlemlerinin yeniden başlatılmasının Filistinlilerin mülklerinden mahrum kalmasına yol açabileceği ve bölgedeki topraklar üzerindeki İsrail kontrolünü genişletme riskini taşıdığı uyarısında bulunan Dujarric, "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığının devam etmesi de dahil bu tür önlemler, yalnızca istikrarı bozmakla kalmaz, aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanı tarafından da hatırlatıldığı üzere, yasa dışı ve hukuka aykırıdır." diye konuştu.

Dujarric, İsrail hükümetini bu kararı iptal etmeye çağırdı.

Guterres'in "sahadaki mevcut gidişatın" iki devletli çözüm umutlarını aşındırdığı uyarısını yineleyen Dujarric, ayrıca Genel Sekreter'in Doğu Kudüs ve bunlarla ilişkili rejim de dahil işgal altında bulunan Batı Şeria'daki tüm İsrail yerleşimlerinin de "yasal geçerliliğinin olmadığı" yönündeki görüşlerini paylaştı.

İsrail ile Filistin yönetimi arasındaki Oslo Anlaşmaları'na göre C Bölgesi, Batı Şeria'nın yüzde 61'ini kapsıyor. Tel Aviv yönetiminin bu konuda aldığı son karar, C Bölgesi'ndeki toprakların "devlet mülkü" olarak kaydedilmesinin önünü açıyor.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler

CHP'ye dönüş tarihini verdiler! İlk yapacağı iş bile belliymiş
İstanbul'un kabusu olan çete, çatışmaya girip görüntüleri TikTok'ta paylaşmış

İstanbul'un kabusu olan çetenin yaptıkları ortaya çıktı
Emre Belözoğlu muradına erdi! 5 gollü Haliç derbisinde kazanan Kasımpaşa

Sonunda o da muradına erdi
16.5 milyon dolara satılan Pokemon kartı rekor kırdı

Bu bir rekor! Tek bir kart tam 721 milyon TL'ye alıcı buldu
Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Arda Kural sevgilisini ilk kez paylaştı

Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Sevgilisini ilk kez paylaştı
Sarımsaklı Sahili'ne kadın cesedi vurdu

Sahilde gören hemen polisi aradı! Bulgular bir ihtimali işaret ediyor
McKennie: Kenan bize söyledi

McKennie: Kenan bize söyledi