BM Genel Sekreteri Guterres, Honduras'taki seçimlere ilişkin "azami itidal" çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Honduras'ta 30 Kasım'da düzenlenen seçimlere ilişkin tüm taraflara azami itidal, gerilimi tırmandırabilecek dil ve eylemlerden kaçınma çağrısında bulunduğu bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, basına verdiği demeçte, Orta Amerika ülkesi Honduras'taki seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haq, BM Genel Sekreteri Guterres'in, 30 Kasım'da Honduras'ta düzenlenen genel seçimlere dair gelişmeleri yakından takip ettiğini ve oylamanın "sakin ve sistemli" bir şekilde yapılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Guterres'in sonuçların resmi olarak açıklanması beklenirken artan gerilimden endişe duyduğunu aktaran Haq, Genel Sekreter'in tüm tarafları azami itidal göstermeye, gerilimi tırmandırabilecek dil ve eylemlerden kaçınmaya çağırdığını vurguladı.

Genel Sekreter'in seçim kurumlarının çalışmalarını müdahale olmaksızın tamamlamasına izin verilmesi ve anlaşmazlıkların yasal mekanizmalar aracılığıyla çözülmesi çağrısında bulunduğunu belirten Haq, Guterres'in yasal olarak zorunlu kılınan takvime göre resmi sonuçların açıklanmasının ve 27 Ocak'ta düzenli bir geçişin sağlanmasının önemine işaret ettiğini kaydetti.

Honduras'taki seçimler

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta halk, ülkeyi 4 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere 30 Kasım'da sandık başına gitmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Aralık'ta, Honduras'ta oy sayımının durdurulduğu iddialarına tepki göstererek yetkililerin seçim sonuçlarıyla "oynamaya çalışması" halinde ciddi sonuçlarının olacağını kaydetmişti.

Trump, "Görünüşe göre Honduras, devlet başkanı seçiminin sonuçlarını değiştirmeye çalışıyor. Eğer yaparlarsa bedeli çok ağır olur." uyarısında bulunmuştu.

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro ise 10 Aralık'ta, Trump'ın seçim sonuçlarına müdahale ettiğini savunmuştu.

Castro, 17 Aralık'ta da genel seçimlerin üzerinden iki hafta geçmesine rağmen sonuçların kesinleşmemesi üzerine hükümetini devirmeye yönelik darbe girişiminin planlandığını ileri sürmüştü.