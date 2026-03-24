BM Genel Sekreteri, Batı Şeria'da İsrailli Yerleşimcilerin Filistinlilere Yönelik Saldırılarını Kınadı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik artan saldırılarını kınadı ve uluslararası hukuk ihlallerine dikkat çekti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere ve evlerine yönelik son saldırılarını kınadı.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, söz konusu saldırıların neredeyse her gün artan şiddetle gerçekleştiğini ve ölüm, yaralanma, ciddi maddi hasar ile bazı durumlarda toplulukların yerinden edilmesiyle sonuçlandığını belirtti.

Dujarric, Genel Sekreter'in İsrailli yerleşimlerin ve bunlara bağlı altyapının hiçbir hukuki geçerliliği olmadığını ve yürürlükteki BM kararları da dahil olmak üzere uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini yinelediğini aktardı.

Sözcü, işgal altındaki Batı Şeria'da durumun acilen yatıştırılması ve sivillere ve mülklerine yönelik saldırıların sona erdirilmesi çağrısında bulunulduğunu ifade etti.

Dujarric ayrıca, Genel Sekreter'in İsrail hükümetine mevcut gidişatı tersine çevirmek için somut adımlar atma çağrısı yaptığını, İsrail makamlarının Filistin halkını korumak, cezasızlığı sona erdirmek ve sorumluları hesap vermeye zorlamakla yükümlü olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua
İran'da Ali Laricani'nin yerine gelen isim belli oldu

İran'IN "Gölge lideri" Ali Laricani'nin yerine gelen isim belli oldu
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti

Netanyahu'nun kabusu! Demir Kubbe'yi delip İsrail'in kalbine saplandı
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü

CHP'de büyük sürpriz! 12 yıl sonra geri döndü, ilk cümlesi ses getirdi
Gözler vasiyetinde verdiği ismi aradı! Erol Köse'nin cenazesini almaya gelmedi

Gözler vasiyetindeki ismi aradı! Cenazesini almaya gelmedi
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması
3 dakika süren evlilik: Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar

Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar
Ünlü golcü, kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı

Kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı
Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi

Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri

Aylık gelirini açıkladı