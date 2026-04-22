BM Genel Sekreteri: Abd-İran Ateşkesinin Uzatılmasını Memnuniyetle Karşılıyoruz
Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin İran ile ateşkesin uzatılmasını memnuniyetle karşıladı ve tarafları süreci değerlendirmeye çağırdı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 22 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Washington yönetiminin İran ile ateşkesi uzatma kararını memnuniyetle karşıladı.

Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric salı günü yaptığı açıklamada, "Bu, gerilimin azaltılması ve İran ile ABD arasında diplomasi ile güven artırıcı adımlar için uygun ortam yaratılması yönünde önemli bir adımdır. Tüm tarafları bu süreci değerlendirmeye, ateşkesi zayıflatabilecek eylemlerden kaçınmaya ve sürdürülebilir, kalıcı bir çözüme ulaşmak için müzakerelere yapıcı şekilde katılmaya teşvik ediyoruz" dedi.

Açıklamada, Guterres'in Pakistan'ın ABD ile İran arasında daha fazla görüşmenin kolaylaştırılmasına yönelik çabalarını tam olarak desteklediği ve bu girişimlerin çatışmanın kapsamlı ve kalıcı çözümü için elverişli koşulların oluşmasına katkı sağlamasını umduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump salı günü yaptığı açıklamada, İran ile ateşkesin herhangi bir süre sınırı olmaksızın uzatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zamlı maaşlar hesaplandı

Memurun temmuz ayında alacağı zamlı maaşlar hesaplandı

Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler

Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler
Canan Karatay eşinin vefatından sonra yaşadığı acıyı anlattı: Üzüntüden dişlerim döküldü

Yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı: Üzüntüden dişlerim döküldü
İsmail Yüksek'ten olay sözler: Tek kelimeyle rezillik, utanç

Kendisi ve takım arkadaşları için demediğini bırakmadı

Ankara’da düşen helikopterden ilk görüntü

Ankara’da düşen helikopterden ilk görüntü
Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler

Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler
Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor

Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Okul saldırganının annesi neden tutuklandı? Savcılıktan açıklama var

Katilin annesi neden tutuklandı? Büyük ihmal savcılık açıklamasında