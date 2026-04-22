BM Genel Sekreteri: Abd-İran Ateşkesinin Uzatılmasını Memnuniyetle Karşılıyoruz

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 22 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Washington yönetiminin İran ile ateşkesi uzatma kararını memnuniyetle karşıladı.

Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric salı günü yaptığı açıklamada, "Bu, gerilimin azaltılması ve İran ile ABD arasında diplomasi ile güven artırıcı adımlar için uygun ortam yaratılması yönünde önemli bir adımdır. Tüm tarafları bu süreci değerlendirmeye, ateşkesi zayıflatabilecek eylemlerden kaçınmaya ve sürdürülebilir, kalıcı bir çözüme ulaşmak için müzakerelere yapıcı şekilde katılmaya teşvik ediyoruz" dedi.

Açıklamada, Guterres'in Pakistan'ın ABD ile İran arasında daha fazla görüşmenin kolaylaştırılmasına yönelik çabalarını tam olarak desteklediği ve bu girişimlerin çatışmanın kapsamlı ve kalıcı çözümü için elverişli koşulların oluşmasına katkı sağlamasını umduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump salı günü yaptığı açıklamada, İran ile ateşkesin herhangi bir süre sınırı olmaksızın uzatıldığını duyurmuştu.

