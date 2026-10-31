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BM Genel Sekreteri Guterres, Sudan'daki drone saldırılarını kınadı

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BM Genel Sekreteri Guterres, Sudan'daki drone saldırılarını kınadı
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BM Genel Sekreteri Guterres, Sudan'daki giderek artan drone saldırılarını şiddetle kınadı ve sivillere verdikleri felaket etkiden dehşete düştüğünü belirtti. Guterres, taraflara sivilleri ve kritik sivil altyapıyı korumaları ve çatışmaları derhal durdurmaları çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, " Sudan'daki giderek artan drone saldırılarını şiddetle kınıyorum ve sivillere verdikleri felaket etkiden dehşete düştüm" dedi. Guterres, taraflara sivilleri ve kritik sivil altyapıyı korumaları ve çatışmaları derhal durdurma konusunda anlaşmaları çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri António Guterres, X hesabından yaptığı açıklamada, Sudan'da insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıların siviller üzerindeki etkisine dikkati çekti. Guterres, " Sudan'daki giderek artan drone saldırılarını şiddetle kınıyorum ve sivillere verdikleri felaket etkiden dehşete düştüm" ifadelerini kullandı.

Guterres, savaşı sona erdirmek için ilk adım olarak tarafların çatışmaları derhal durdurma konusunda anlaşmalarını istedi. BM'nin siyasi çözüme yönelik çabaları desteklemeye hazır olduğunu belirten Guterres, paylaşımında şu ifadeye yer verdi:

"BM, Sudan halkının özlemlerini yansıtan sürdürülebilir bir siyasi çözümün ilerletilmesine yönelik herhangi bir çabayı desteklemeye hazır."

Kaynak: ANKA
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