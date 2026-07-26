Haberler

Guterres: Suriye tarihi fırsatla karşı karşıya

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Bugün Suriye, yalnızca çatışmalardan kurtulmak için değil, aynı zamanda herkes için daha istikrarlı, kapsayıcı ve müreffeh bir geleceğin temellerini atmak adına bir fırsatla karşı karşıya"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sednaya Hapishanesi'nin devrik Esed rejiminin uyguladığı ağır baskıları gözler önüne serdiğini belirterek, Suriye'nin daha istikrarlı, kapsayıcı ve müreffeh bir gelecek inşa etmek için tarihi bir fırsatla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Guterres, X hesabından yaptığı paylaşımda, devrik Beşşar Esed rejiminin işkence merkezi olarak öne çıkan Sednaya Hapishanesi'ne dün yaptığı ziyarete ilişkin görüntülü mesaj yayımladı.

Sednaya Hapishanesi'nin Esed rejimi döneminde uygulanan baskının ne denli korkunç boyutlara ulaştığını gösterdiğini dile getiren Guterres, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Suriye, yalnızca çatışmalardan kurtulmak için değil, aynı zamanda herkes için daha istikrarlı, kapsayıcı ve müreffeh bir geleceğin temellerini atmak adına bir fırsatla karşı karşıya"

Kaynak: AA
Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı

Pakistan duyurdu! Dünyanın beklediği haber sonunda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya'da çirkin saldırı: Cuma namazı vaktini gösteren tabelaya bunu yaptılar

Cuma namazı vaktini gösteren tabelaya bunu yaptılar
Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim

Gülben Ergen de modaya uydu! "Neden?" sorusuna bu yanıtı verdi
Samsun'da denize girmek yasaklandı: İşte nedeni

Bir ilde denize girmek yasaklandı: İşte nedeni
Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay

Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay
Milyonlar onu kullanıyordu! 139 yıllık pil devi iflas etti

Milyonlar onu kullanıyordu! 139 yıllık pil devi iflas etti
Adana'da 24 saatte kanlı bilanço! 3'ü kadın 6 kişi öldürüldü

Şehirde neler oluyor? Son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybetti
Yarı çıplak halde sokağa çıktı, ikna edildikten sonra canına kıydı

Yarı çıplak sokağa çıktı, dakikalar sonra kahreden görüntü geldi