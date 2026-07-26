Guterres: Suriye tarihi fırsatla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sednaya Hapishanesi'nin devrik Esed rejiminin uyguladığı ağır baskıları gözler önüne serdiğini belirterek, Suriye'nin daha istikrarlı, kapsayıcı ve müreffeh bir gelecek inşa etmek için tarihi bir fırsatla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Guterres, X hesabından yaptığı paylaşımda, devrik Beşşar Esed rejiminin işkence merkezi olarak öne çıkan Sednaya Hapishanesi'ne dün yaptığı ziyarete ilişkin görüntülü mesaj yayımladı.

Sednaya Hapishanesi'nin Esed rejimi döneminde uygulanan baskının ne denli korkunç boyutlara ulaştığını gösterdiğini dile getiren Guterres, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Suriye, yalnızca çatışmalardan kurtulmak için değil, aynı zamanda herkes için daha istikrarlı, kapsayıcı ve müreffeh bir geleceğin temellerini atmak adına bir fırsatla karşı karşıya"

Kaynak: AA