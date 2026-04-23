Bm: Lübnan'da Hayatını Kaybeden Barış Gücü Askeri İçin Derin Üzüntü Duyuyoruz

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'da görevli bir Fransız askerin saldırıda hayatını kaybetmesi nedeniyle üzüntü duyduğunu açıkladı. Guterres, barış gücü askerlerine yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 23 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nde (UNIFIL) görevli bir Fransız askerin daha vefat etmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğu bildirildi. Vefat eden asker, cumartesi günkü saldırıda yaralanmıştı.

Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, çarşamba günü yaptığı açıklamada, barış gücü askerlerine yönelik saldırılara son verilmesi gerektiğini belirterek, bu saldırıların uluslararası insani hukukun ciddi ihlali olduğu ve savaş suçu teşkil edebileceği uyarısında bulundu.

Barış gücü askerlerine yönelik tüm saldırıların kısa süre içerisinde soruşturulması ve sorumluların etkin şekilde yargılanıp hesap vermesi gerektiğini ifade eden Dujarric, Guterres'in bu bağlamda Lübnanlı yetkililerin cumartesi günkü olayla ilgili taahhütlerini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Guterres, tüm taraflara İsrail ile Lübnan arasında perşembe günü ilan edilen ateşkese riayet etme çağrısında bulundu.

Dujarric, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden barış gücü askerinin 31 yaşındaki Onbaşı Anicet Girardin olduğunu ifade etmişti. Köpek eğitim uzmanı olarak görev yapan Fransız vatandaşı Girardin, çarşamba günü Paris'teki bir hastanede hayatını kaybetti.

Fransız UNIFIL birliğinden bir patlayıcı madde imha ekibi, izole edilmiş UNIFIL mevzilerine erişimi yeniden sağlamak amacıyla Lübnan'ın güneyinde bir yolu temizlediği sırada saldırıya uğramıştı. Saldırıda Girardin ağır yaralanmıştı.

Sözcü, ilk belirlemelerine göre barış gücüne devlet otoritesi dışında hareket eden silahlı grupların, muhtemelen Hizbullah'ın ateş açtığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Gemiye el konulma görüntüleri yayınlandı
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor

Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum! Katilin ismi verildi
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Galatasaray taraftarının protestosuna maruz kalan Günay Güvenç hüngür hüngür ağladı

Hüngür hüngür ağladı!
Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi

Arkadaşından şoke eden iddia: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Kayıp şahsın cansız bedeni taş ocağında gömülü halde bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! Taş ocağında korkunç hade bulundu
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Galatasaray taraftarının protestosuna maruz kalan Günay Güvenç hüngür hüngür ağladı

Hüngür hüngür ağladı!
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog

Şu bel altı muhabbetin iğrençliğine bakar mısınız?