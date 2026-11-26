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Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'ın Kuveyt'e düzenlediği açıklanan insansız hava aracı (İHA) saldırılarını ve saldırılarda yaşanan can kayıplarını ele aldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Sabah, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İran'ın Kuveyt'teki kritik öneme sahip tesisleri İHA'larla hedef aldığı belirtilerek, saldırılarda can kayıpları ve yaralanmaların yanı sıra hasar meydana geldiği aktarıldı.

Guterres, saldırılar nedeniyle Kuveyt ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Kuveytli mevkidaşı Şeyh Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile görüşmesinde, ülkesinin Kuveyt'e insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği iddiasını kesin bir dille reddetmişti.

UNRWA'nın karşı karşıya olduğu zorluklar da ele alındı

Görüşmede ayrıca Kuveyt ile BM arasındaki köklü ilişkiler ve özellikle insani alanlardaki işbirliği değerlendirildi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) karşı karşıya olduğu zorlukların da ele alındığı görüşmede, ajansın insani yardım faaliyetlerini sürdürebilmesi için uluslararası çabaların artırılmasının önemi vurgulandı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, ülkesinin BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine bağlılığını yineleyerek, BM'nin insani yardım çalışmalarına desteğini sürdüreceğini belirtti.

Sabah ayrıca, UNRWA'nın Filistinli mültecilere temel hizmetler ve insani yardım ulaştırılmasında üstlendiği önemli rolü takdir ettiklerini ifade etti.

Kuveyt ordusu, İran'ın ülkeye düzenlediği İHA saldırısında kritik öneme sahip bir tesisin hedef alındığını açıklamıştı.

İlk açıklamada, saldırıda 1'i Kuveyt, 2'si İtalya ve 1'i Pakistan vatandaşı olmak üzere 4 kişinin yaralandığı bildirilmiş, daha sonra yaralanan 2 İtalyan'ın hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA