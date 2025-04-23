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BM Genel Sekreteri Guterres: İstanbul Depremlerinde Türkiye ile Tam Dayanışma İçindeyiz

BM Genel Sekreteri Guterres: İstanbul Depremlerinde Türkiye ile Tam Dayanışma İçindeyiz
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili olarak Türk devleti ve halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin, "Bu zor zamanlarda Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz" dedi.

Guterres, BM'nin İklim ve Adil Geçiş Üzerine Çevrimiçi Liderler Toplantısı'nda yaptığı konuşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin, "Bu zor zamanlarda Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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