BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Gazze'deki Saldırılarını Kınadı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinlilerin öldürülmesini şiddetle kınadı.

Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, pazartesi günkü basın toplantısında saldırıda hayatını kaybedenler arasında sivillerin yanı sıra sağlık personeli ve gazetecilerin de bulunduğunu söyledi.

Dujarric, "Dehşet verici son can kayıpları, sağlık personeli ve gazetecilerin bu acımasız çatışmanın ortasında hayati önem taşıyan görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları aşırı riskleri gözler önüne seriyor. Genel Sekreter, sağlık çalışanları ve gazeteciler de dahil olmak üzere sivillerin her zaman korunması ve saygı görmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Genel Sekreter, bu can kayıplarıyla ilgili vakit geçirilmeksizin tarafsız bir soruşturma başlatılması çağrısında da bulunmaktadır" dedi.

Sözcü, BM Genel Sekreteri'nin sağlık personeli ve gazetecilerin uluslararası insani hukuka uygun şekilde, herhangi bir müdahale, tehdit veya zarar olmaksızın temel görevlerini yerine getirebilmeleri gerektiğini yinelediğini de kaydetti.

Dujarric, Guterres'in acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanması, insani yardımların Gazze genelinde engelsiz şekilde erişilebilir olması ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısını yinelediğini de sözlerine ekledi.