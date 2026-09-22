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BM Genel Sekreteri Guterres, İspanya Başbakanı Sanchez ile New York'ta buluştu

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BM Genel Sekreteri Guterres, İspanya Başbakanı Sanchez ile New York'ta buluştu
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile New York'ta görüştü. Görüşmede Orta Doğu'daki gelişmeler, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği ve yapay zeka ele alındı; Guterres, çok taraflılığa desteği için Sanchez'e teşekkür etti.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, New York'ta bir araya geldi. Görüşmede, Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği ve yapay zeka konuları ele alındı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

BM Genel Sekreterliği tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Guterres ile Sanchez'in Orta Doğu başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri değerlendirdiği bildirildi.

Görüşmede ayrıca sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği ve yapay zeka konularının ele alındığı belirtildi. Guterres'in, Birleşmiş Milletler ile İspanya arasındaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve çok taraflılığın güçlendirilmesine verdiği destek dolayısıyla Sanchez'e teşekkür ettiği aktarıldı.

Kaynak: ANKA
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