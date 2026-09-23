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BM Genel Sekreteri Guterres, iki devletli çözüme desteğin sözde kalmamasını istedi

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BM Genel Sekreteri Guterres, BM 81. Genel Kurulu marjında düzenlenen toplantıda iki devletli çözüme desteğin sözlerin ötesine geçmesi gerektiğini söyledi. İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu ve etnik temizlik kaygılarının arttığını vurguladı.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistinliler ve Orta Doğu'da barışa önem veren herkes açısından iki devletli çözüme verilen desteğin sözlerin ötesine geçmesi gerektiğini kaydetti.

Guterres, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli katılım haftası marjında düzenlenen "İki Devletli Çözüm ve Gazze Kapsamlı Barış Planı Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Toplantı"da konuştu.

Birçok ülkenin geçen sene Filistin Devleti'ni tanıdığını anımsatan Guterres, "Bunu yaparken, Filistinliler ve İsrailliler için kalıcı barış ve güvenliğe giden tek güvenilir yolun, uluslararası hukuk, ilgili BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve önceki anlaşmalar doğrultusunda, 1967 öncesi sınırlar temelinde iki devletli çözüm olduğunu da kabul ettiniz." diye konuştu.

Guterres, bu yaklaşımın daha geniş bölgenin barışı açısından da merkezi öneme sahip olduğunun altını çizerek, diğer taraftan gasbedilen Filistin topraklarında bağımsız, demokratik, toprak bütünlüğüne sahip, yaşayabilir ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasının koşullarının sistematik biçimde ortadan kaldırıldığını vurguladı.

Burada hukuka aykırı ve geçersiz ilhak anlamına gelen politika ve uygulamalara tanık olunduğuna dikkati çeken Guterres, "İşgal Altındaki Filistin Toprakları'ndaki İsrail yerleşimleri, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." dedi.

Guterres, BMGK'nin 2334 sayılı kararının kabul edilmesinin üzerinden yaklaşık 10 yıl geçmesine rağmen, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs dahil olmak üzere "yerleşimlerin" hızla genişlediğine işaret etti.

"Etnik temizlik ihtimaline ilişkin kaygılar artmakta"

Yıkımlar, tahliyeler, yerinden edilmeler, topraklara el konulması ve kutsal mekanlardaki statükonun ihlal edilmesinin giderek daha baskıcı bir ortam yarattığını kaydeden Guterres, "Bunlar, Filistinli aileleri evlerinden ve topraklarından uzaklaştırmakta ve etnik temizlik ihtimaline ilişkin kaygıları artırmaktadır." uyarısında bulundu.

Guterres, E1 yerleşim planının ilerletilmesinin de toprak bütünlüğüne sahip ve yaşayabilir bir Filistin Devleti kurulması ihtimaline ağır bir darbe vuracağını dile getirdi.

"Destek sözlerin ötesine geçmeli"

BM Genel Sekreteri, "Gazze'de ise yıkım ve çaresizlik içinde yaşayan aileler açısından, sahada somut bir değişiklikle desteklenmediği sürece daha iyi bir gelecek vaatleri inandırıcılığını yitirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Barış Planı'nın bütünüyle uygulanması gerektiğinin altını çizen Guterres, "Filistinliler ve Orta Doğu'da barışa önem veren herkes açısından, iki devletli çözüme verilen destek sözlerin ötesine geçmelidir." dedi.

Bugün her zamankinden daha fazla politikaların kararlar ve eylemlerle ortaya konulması gerektiğini kaydeden Guterres, güvenilir bir siyasi süreci ilerletmek için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Guterres, "Hedef açıktır: 1967 öncesi sınırlar temelinde, Kudüs'ün her iki devletin başkenti olduğu, güvenli ve tanınmış sınırlar içinde, yan yana barış ve güvenlik içinde yaşayan iki bağımsız, egemen ve demokratik devlet; İsrail ve Filistin. Bunun başka bir alternatifi yoktur ve zaman daralmaktadır." uyarısını yaptı.

Kaynak: AA
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