BM Genel Sekreteri Guterres, gemi denetimine katılmak üzere limandan ayrıldı Güncel Haberler Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve beraberindeki heyet, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatında kullanılan bir gemide yapılacak denetime katılmak için Zeytinburnu Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye (ZEYPORT) geldi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve beraberindeki heyet, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatında kullanılan bir gemide yapılacak denetime katılmak için Zeytinburnu Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye (ZEYPORT) geldi. Guterres ve beraberindeki heyet, denetim faaliyetine katılmak üzere bir botla limandan ayrıldı. Güncel Kaynak: AA / Cemaleddin Turan Birleşmiş Milletler Antonio Guterres Zeytinburnu Ukrayna Güncel Haberler

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