BM Genel Sekreteri'nden Afganistan-Pakistan Gerilimine Son Verme Çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan ve Pakistan arasındaki şiddetin artmasından derin endişe duyduğunu belirterek, taraflara anlaşmazlıklarını diplomatik yollarla çözmeleri çağrısında bulundu. Ülkedeki insani durumu da eleştiren Guterres, çatışmaların devam etmesi halinde, insani yardıma muhtaç olanların sayısının artabileceğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Şubat (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan ve Pakistan arasındaki düşmanlıkların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Genel Sekreterin Sözcüsü Stephane Dujarric cuma günü düzenlediği basın toplantısında, "Genel Sekreter'in Afganistan ve Pakistan arasındaki şiddetin tırmanmasından ve bu şiddetin sivil halk üzerinde yarattığı etkiden derin endişe duyuyor" dedi.

Dujarric, Genel Sekreter'in tarafları anlaşmazlıklarını diplomatik yollarla çözmeye çağırdığını belirtti.

Sözcü, Afganistan'daki insani duruma ilişkin olarak ise, BM insani yardım görevlilerinin, yıllarca süren çatışmalar, yoksulluk, kuraklık ve deprem gibi doğal afetler nedeniyle ülke nüfusunun neredeyse yarısının insani yardıma muhtaç hale geldiğini belirttiğini söyledi.

Dujarric, çatışmaların sürmesi ya da şiddetlenmesi halinde bu sayının daha da artabileceği uyarısında bulundu.

Dujarric, "Çatışmanın tüm taraflarına, uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri, özellikle sivillerin ve sivil altyapının her zaman korunmasını sağlamaları çağrısını sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua
