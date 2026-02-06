BM Genel Sekreteri Guterres, ABD ile İran arasında Umman'da yapılan görüşmelerden memnun

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile İran arasında Umman'da yapılan dolaylı görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu görüşmelerin bölgesel gerilimleri azaltmasını ve daha geniş bir krizi önlemesini umduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü, İran ile ABD arasındaki görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, İran İslam Cumhuriyeti ile ABD arasındaki görüşmelerin bugün yeniden başlamasını memnuniyetle karşılıyor ve bu görüşmelerin bölgesel gerilimleri azaltmaya ve daha geniş bir krizi önlemeye yardımcı olacağını umuyor." ifadesine yer verildi.

Genel Sekreterin, bu görüşmelerin mümkün kılınmasına yardımcı olan bölge ülkelerine ve görüşmelere ev sahipliği yapan Umman'a minnettarlığının dile getirildiği açıklamada, tüm endişelerin barışçıl diyalog yoluyla ele alınması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Genel Sekreter, BM Şartı'na uygun olarak gerilimin azaltılmasını ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesini sürekli olarak savunmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD ile İran heyetleri arasında bugün Umman'ın başkenti Maskat'ta dolaylı bir görüşme gerçekleşmiş, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, görüşmeler için "İyi bir başlangıç." ifadesini kullanmıştı.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da yeniden başladı.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşti.

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti.