BM Genel Sekreteri Guterres, ABD'nin UCM Yargıçlarına Yaptırımlarına Endişeli

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, ABD'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yargıçlarına "ABD ve İsrail'e karşı işlenen suçlar" gerekçesiyle yaptırım uygulama kararından ciddi endişe duyduğu bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Haq, "Genel sekreter (Guterres), UCM'nin dört yargıcına ABD tarafından yürütme emri uyarınca yaptırım uygulanması konusunda ciddi endişe duyduğunu ifade ediyor." dedi.

BM ve UCM'nin "farklı yetkilere sahip ayrı kurumlar" olduğunu belirten Haq, "BM, UCM'yi uluslararası ceza adaletinin temel direği olarak görüyor. Genel Sekreter, (UCM'nin) çalışmalarına saygı duyuyor ve yargı bağımsızlığı temel ilkesinin önemini vurguluyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 6 Haziran'da, ABD ve İsrail'in egemenliğini ihlal ettikleri iddiasıyla 4 UCM yargıcının yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.

UCM, Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarmıştı.

BM'de düzenlenecek Filistin konulu konferansa geniş katılım bekleniyor

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Haq, ABD'nin, İsrail-Filistin meselesine ilişkin iki devletli çözüm konulu BM konferansına katılmama çağrısında bulunduğu iddialarını değerlendirdi.

Haq, "Sistemin (BM'nin) tüm üye devletlerinin kendi çıkarlarına göre kendi kararlarını vereceklerine inanıyorum. Ancak bu toplantıya geniş bir katılımın olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullanırken, ayrıca Genel Sekreter Guterres'in geçen hafta iki devletli çözümün yaşatılmasının önemini "tam olarak açıkladığını" kaydetti.