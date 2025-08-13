BM Genel Sekreteri, Gazze'deki Gazetecilerin Ölümünü Kınadı

Haberler
Güncelleme:
Antonio Guterres, Gazze'de 6 Filistinli gazetecinin hayatını kaybetmesine yol açan İsrail hava saldırısını kınadı ve cinayetlerin bağımsız şekilde soruşturulmasını talep etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de 6 Filistinli gazetecinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail hava saldırısını kınadı.

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric pazartesi günkü basın toplantısında, Guterres'in bu cinayetlerin bağımsız ve tarafsız şekilde soruşturulmasını talep ettiğini söyledi.

Sözcü, İsrail saldırılarının başlamasından bu yana Gazze'de en az 242 Filistinli gazetecinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
