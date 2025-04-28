BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Dışişleri Bakanı ile Görüştü

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle görüştü.

New York'taki BM Merkezinde gerçekleşen Guterres-Şeybani görüşmesine ilişkin BM Sözcülük Ofisinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, görüşmede ikilinin, Suriye'de kapsayıcı siyasi geçiş sürecine yönelik BM'nin desteği, ülke genelinde yardıma muhtaç sivillere için insani yardım çalışmalarının artırılması ve ekonomik toparlanma ile yaptırımların kademeli kaldırılması konularını ele aldığı bildirildi.

Genel Sekreter'in siyasi sürecin kapsayıcı olmasının, tüm Suriyelilerin meşru beklentilerinin karşılanması ve ülkelerinin geleceğini barışçıl, bağımsız ve demokratik yollarla belirlemelerinin sağlanması açısından önemine dikkati çektiği kaydedilen açıklamada, bu bağlamda Guterres'in BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı çerçevesinde belirlenen temel ilkelere bağlı kalınması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

Açıklamada, Genel Sekreter'in ayrıca 1974 Ateşkes Anlaşması'nın ihlal edilmesinden duyduğu endişeyi dile getirdiği aktarıldı.