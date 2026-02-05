BM Genel Sekreteri: ABD'nin Küba'ya Uyguladığı Petrol Ambargosunun Olası Etkilerinden Endişeliyiz

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 5 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Küba'ya yönelik yeni petrol ambargosunun olası etkilerinden endişe duyduğunu açıkladı.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, "Genel Sekreter, Küba'daki insani durumdan son derece endişe duyuyor. Küba'nın petrol ihtiyacı karşılanmazsa durum daha da kötüleşebilir, hatta çöküşe yol açabilir" dedi.

Dujarric, BM Genel Kurulu'nun 30 yılı aşkın süredir ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargonun sona erdirilmesi çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, tüm tarafları diyalog ve uluslararası hukuka saygı göstermeye davet ettiklerini belirtti.

Sözcü ayrıca, Birleşmiş Milletler'in Küba hükümetiyle birlikte, mevcut durumun insani etkilerinin nasıl hafifletilebileceğini değerlendirdiğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise perşembe günü Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelere gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladı.