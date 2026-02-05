Haberler

BM Genel Sekreteri: ABD'nin Küba'ya Uyguladığı Petrol Ambargosunun Olası Etkilerinden Endişeliyiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Küba'ya yönelik uyguladığı yeni petrol ambargosunun insani durumu daha da kötüleştirebileceğinden endişe etti. BM, ambargonun sona ermesi için çağrıda bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 5 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Küba'ya yönelik yeni petrol ambargosunun olası etkilerinden endişe duyduğunu açıkladı.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, "Genel Sekreter, Küba'daki insani durumdan son derece endişe duyuyor. Küba'nın petrol ihtiyacı karşılanmazsa durum daha da kötüleşebilir, hatta çöküşe yol açabilir" dedi.

Dujarric, BM Genel Kurulu'nun 30 yılı aşkın süredir ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargonun sona erdirilmesi çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, tüm tarafları diyalog ve uluslararası hukuka saygı göstermeye davet ettiklerini belirtti.

Sözcü ayrıca, Birleşmiş Milletler'in Küba hükümetiyle birlikte, mevcut durumun insani etkilerinin nasıl hafifletilebileceğini değerlendirdiğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise perşembe günü Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelere gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini 'Görüşme bitmiştir' diyerek reddetmiş

Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Rıza Pehlevi rejim karşıtı hareket başlatıyor! 4 maddelik yol haritası sundu

Sürgündeki isim komşuyu küle çevirecek! Yol haritasını bile verdi