BM Genel Kurulu, köleliği insanlığa karşı büyük adaletsizlik olarak tanıdı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Gana öncülüğünde hazırlanan kölelik ve transatlantik köle ticaretini insanlığa karşı en büyük adaletsizliklerden biri olarak tanımlayan karar tasarısını kabul etti. Kararda onarıcı adalet çağrısı yapılırken, eski köle ticareti yapan ülkelerin tarihsel haksızlıkların giderilmesine yönelik adımlar atması istendi.

Oylama sonucunda karar, 123 ülkenin "evet" oyuyla kabul edilirken, ABD, Arjantin ve İsrail karşı oy kullandı, 53 ülke ise çekimser kaldı.

Kararda, transatlantik köle ticaretinin milyonlarca Afrikalı ve Afrika kökenli insan üzerinde yüzyıllar boyunca süren acı, şiddet ve ekonomik sömürüye yol açan "korkunç bir trajedi" olduğu vurgulandı.

Metinde ayrıca köleliğin mirasının sistematik eşitsizlikler, ırk ayrımcılığı ve kalkınma sorunları şeklinde etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

Kararın önemli maddelerinden biri olan "onarıcı adalet" çağrısı kapsamında, eski köle ticareti yapan ülkelerin Afrika Birliği ve Afrika devletleriyle diyaloğa girerek tarihsel haksızlıkların giderilmesine yönelik adımlar atması istendi.

Kararda, tazminat mekanizmasına ilişkin net bir çerçeve çizilmezken mali tazminat, borçların silinmesi, kalkınma yardımları ve yağmalanan kültürel varlıkların iadesi gibi seçeneklere işaret edildi.

Gana heyetine liderlik eden Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, oylamanın ardından kararın kabulünü adalet ve tanınma mücadelesinde "tarihi bir adım" olarak değerlendirdi.

Mahama, kararın eski sömürgeci ve köle ticaretiyle bağlantılı ülkeler için geçmişle yüzleşmeye yönelik güçlü bir ahlaki ve siyasi sorumluluk ortaya koyduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Adam Abu
Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir

İsrail tarih verdi! Trump ateşkes ilan ediyor
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe de ünlü rapçiden
Trump'ı hiç umursamıyor! Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi

Trump'ı hiç umursamıyor! İran için ölümcül emri verdi
43 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

43 yıl sonra aynı kapıdan bu kez müdür olarak girdi
Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak İran raporu

Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak rapor
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe de ünlü rapçiden
Neler oluyor? Tel Aviv'den servis edilen yeni görüntü ses getirdi

Tel Aviv'de neler oluyor? Bu görüntü elden ele dolaşmaya başladı
Son operasyonun perde arkasında Boğaz'daki VIP partiler var

İşte son operasyonun perde arkası! VIP partilerde fuhuş ve...