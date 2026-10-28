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BM Genel Kurulu'nda ABD ve Küba heyetleri ambargo oturumunda yüksek sesle tartıştı

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BM Genel Kurulu'nda Küba ambargosunu kınayan tasarının görüşüldüğü oturumda ABD ve Küba heyetleri yüksek sesle tartıştı. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi'nin tasarıya karşı çıkmasıyla başlayan tartışmada Küba Dışişleri Bakanı, ABD'li temsilciye 'Sen bir yalancısın' diye bağırdı.

ABD'li ve Kübalı yetkililer, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Küba'ya uygulanan ambargoyla ilgili bir karar tasarısının görüşüldüğü toplantı esnasında yüksek sesle münakaşa etti.

BM Genel Kurulu'nda düzenlenen toplantı sırasında salonda sesler yükseldi.

Tartışma, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz'ın, kürsüdeki konuşmasında, ülkesinin Küba'ya uyguladığı ambargonun kınanmasına ilişkin karar tasarısına karşı çıkmasıyla başladı.

Salondaki Küba delegasyonundan üyeler, Küba yönetimini yolsuzlukla suçlayan Waltz'ın konuşmasına, masalarına vurarak ve seslerini yükselterek tepki gösterdi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, kürsüye yaklaşarak Waltz'a, "Sen bir yalancısın." diye bağırdı.

Waltz da Rodriguez'e, "Kimle uğraştığının farkında mısın? Burası Amerika. Geri çekil." dedi.

ABD'nin New York kentinde bulunan BM Genel Merkezi uluslararası bölge statüsüne sahip.

Küba'daki durum

ABD'nin petrol ablukası ve ekonominin kilit sektörlerine yönelik uyguladığı ikincil yaptırımlar, Küba'da ekonomik kırılganlığı daha da derinleştiriyor.

Küba halkı, elektrik kesintileri ve toplu taşımanın neredeyse tamamen durması nedeniyle zor günler geçirirken, hastaneler de yalnızca asgari düzeyde hizmet verebiliyor.

Ülkede özellikle kayıt dışı piyasalarda gıda ve ilaç fiyatları fahiş seviyelere yükseliyor.

Kaynak: AA
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