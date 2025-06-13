BM Genel Kurulu, Gazze için Ateşkes Tasarısını Kabul Etti

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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını ve insani yardımların geçişine izin verilmesini isteyen tasarıyı 149 oyla kabul etti. Tasarı, İsrail'in uluslararası hukuka uyması çağrısını da içeriyor.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını ve sınırlardan insani yardımların geçişine izin verilmesini talep eden tasarıyı 12'ye karşı 149 oyla kabul etti.

Genel Kurul'da kabul edilen tasarı Gazze'de derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısını içeriyor. Tasarı, İsrail'in uluslararası hukuka ve BM Kurucu Sözleşmesi'ne uyması için üye ülkelerin gereken tüm adımları atması çağrısında da bulunuyor.

Türkiye'nin de aralarında olduğu 149 ülkenin destek verdiği tasarıya, ABD, Arjantin, Fiji, Macaristan, İsrail, Mikronezya, Palau, Papua Yeni Gine, Paraguay, Tonga ve Tuvalu karşı çıktı.

19 ülke ise çekimser kaldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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