Birleşmiş Milletler'den Netanyahu'ya kötü haber! Ezici çoğunluk onay verdi

Birleşmiş Milletler'den Netanyahu'ya kötü haber! Ezici çoğunluk onay verdi
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 142 ülkenin verdiği 'evet' oyu ile Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına ilişkin New York Bildirgesi'ni kabul etti. Oylamada ABD ve İsrail'in de aralarında bulunduğu 10 ülke 'hayır' oyu kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ni onaylayan tasarıyı, ABD'nin de aralarında olduğu 10 ülkenin "hayır" oyuna karşı 142 "evet" oyuyla kabul etti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) kritik bir toplantı gerçekleştirdi. BM ülkeleri,Filistin konusunu görüşmek için bir araya geldi.

FİLİSTİN SORUNUNA BARIŞÇIL ÇÖZÜMÜNE EZİCİ ÇOĞUNLUK ONAY VERDİ

Toplantıda, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'nin onaylanması için sunulan tasarıya ilişkin oylama yapıldı.

Oylamada, ABD ve İsrail'in de aralarında olduğu 10 ülke "hayır" oyu kullanırken, 142 ülke Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ni onaylayan karara "evet" oyu verdi.

Oylamada, 12 ülke çekimser kaldı.

NEW YORK BİLDİRGESİ NEDİR?

Fransa ve Suudi Arabistan tarafından sunulan Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi, Hamas'ın dahil olmadığı bir Filistin Devleti'nin tanınmasını ve İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl bir şekilde sona ermesini hedefliyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
