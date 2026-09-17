Haberler

BM Genel Kurulu, ABD'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Genel Kurul'a video konferans yoluyla hitap etmesini öngören kararı, 3'e karşı 152 oyla kabul etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+43 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM Genel Kurulu, ABD'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Genel Kurul'a video konferans yoluyla hitap etmesini öngören kararı, 3'e karşı 152 oyla kabul etti.

BM Genel Kurulu, ABD'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Genel Kurul'a video konferans yoluyla hitap etmesini öngören kararı, 3'e karşı 152 oyla kabul etti

Kaynak: AA
Leroy Sane'nin neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra bebek soruşturmasında yeni detaylar! Kıyafetleri 3 kilometre uzakta bulundu

Kıyafetleri bulundu, sütü başka evden çıktı
Kurtlar Vadisi'ndeki 'Muhsin Yazıcıoğlu' detayı yeniden gündem oldu

Vadi'deki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
İstanbul'da futbol şöleni! Real Madrid ve Barcelona'nın maçları burada

Resmen açıklandı! Barcelona Kadıköy'e geliyor
İsveç'te muhalefet çoğunluğu elde etti, Başbakan Kristersson istifa etti

Seçim sonuçları istifa getirdi! Başbakan koltuğu bıraktı

Putin'e şok! 'Rusya kahramanı' dron saldırısında öldürüldü

Putin'in kahramanına kanlı pusu! O anları dünyaya servis ettiler
Eskişehir'de oto galerisinde çıkan kavgada öldürüldü! Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri öz ağabeyi

Galerisinde bıçaklanarak can verdi! Şüphelilerden biri öz ağabeyi
Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan

Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan