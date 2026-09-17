BM Genel Kurulu, ABD'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Genel Kurul'a video konferans yoluyla hitap etmesini öngören kararı, 3'e karşı 152 oyla kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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BM Genel Kurulu, ABD'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Genel Kurul'a video konferans yoluyla hitap etmesini öngören kararı, 3'e karşı 152 oyla kabul etti.
BM Genel Kurulu, ABD'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Genel Kurul'a video konferans yoluyla hitap etmesini öngören kararı, 3'e karşı 152 oyla kabul etti
Kaynak: AA