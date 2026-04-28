BM Genel Kurulu 80. Dönem Başkanı Baerbock, 29-30 Nisan'da Çin'i Ziyaret Edecek
BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 80. Dönem Başkanı Annalena Baerbock'un 29-30 Nisan tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu.
Sözcü salı günü düzenlenen basın toplantısında, Baerbock'un, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine Çin'e geleceğini belirtti.
Kaynak: Xinhua