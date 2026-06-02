Bangladeş Dışişleri Bakanı Rahman, BM Genel Kurul Başkanı seçildi

Birleşmiş Milletler 81. Dönem Genel Kurul Başkanlığına Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman seçildi. Rahman, 2026-2027 dönemi için bu görevi üstlenecek.

BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Rahman, 190 oyun 99'unu alarak 2026-2027 dönemi için BM Genel Kurul Başkanı oldu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden (GKRY) aday Andreas S. Kakouris ise oylamada 91 oy aldı.

Rahman, yaptığı açıklamada, BM'nin karşı karşıya oldukları zorluklara, çatışmalara ve savaşlara dikkati çekerek, bu zorlukların "kamunun BM'ye güvenini baltalayabildiğini" ancak kendisinin bu durumla mücadele edeceğini, barışı korumaya yönelik bütüncül bir yaklaşım edineceğini vurguladı.

Mevcut BM Genel Kurulu Başkanı Annalena Baerbock da seçim sonucunun ardından eylülde görevi devralacak olan Rahman'ı tebrik etti.

Baerbock, Rahman'ın "diplomatik ve çok taraflı deneyiminin" bu görev için faydalı olacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
