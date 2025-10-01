BM, Gazze'deki Saldırıların Devam Ettiğini Açıkladı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının devam ettiğini ve hala çok sayıda sivilin bu saldırılarda can verdiğini belirtti.

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, son günlerde ateşkes beklentilerinin yükseldiği Orta Doğu bölgesindeki son gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) bölgeyle ilgili son raporlarını aktaran Dujarric, Gazze Şeridi genelinde hava saldırıları ve topçu ateşinin devam ettiğini ve çok sayıda insanın öldüğünü kaydetti.

Stephane Dujarric, "Gazze'de açlık ve yetersiz beslenmenin yükünü kadınlar ve çocuklar çekmeye devam ediyor." dedi ve Gazze Şeridi'nde, İsrail'in ablukası nedeniyle yaşanan kıtlığın doğrulanmasından bu yana, 36'sı çocuk 177 kişinin "açlık ve yetersiz beslenme" nedeniyle hayatını kaybettiğinin altını çizdi.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yetkililerinin son raporlarına da atıfta bulunan Dujarric, Gazzeli çocukların birkaç gündür devam eden bombardımanlar, silah sesleri ve ayrıca cesetler arasında, "yiyecek veya yeterli su olmadan korku ve dehşet içinde" hayatta kalmaya çalıştığını vurguladı.

Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric ayrıca, Gazze'deki hamile kadınların ve yeni annelerin de yüzde 60'ından fazlasının yetersiz beslenmeden "muzdarip" olduğunu ifade etti.

"Zaman, barış zamanı, insani yardımın ulaşma zamanı." diyen Dujarric, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'yla ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in mesajı olup olmadığı sorusunu ise şöyle cevaplandırdı:

"Filoya gelince; Genel Sekreter (Guterres) onlara ne yapacaklarını söylemekle görevli değil. Biz sadece herkesin güvende olduğundan emin olmak istiyoruz."

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 148 Filistinli hayatını kaybetti, 168 bin 716 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 13 bin 280 kişi yaşamını yitirdi, 56 bin 675 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 580'e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 930 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.