Ocha: İsrail'in Yeni Denetim Prosedürleri, İnsani Yardımların Gazze'ye Girişini Geciktiriyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 3 Haziran (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'ye yönelik tek faal kargo geçiş noktasında uygulamaya konulan yeni ve daha yavaş İsrail denetim prosedürlerinin yardım konvoylarında ciddi yoğunluk ve gecikmelere yol açtığını bildirdi.

OCHA, salı günü yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin pazartesi gününden itibaren insani yardım konvoylarını Gazze içinden Kerem Şalom/Kerem Ebu Salim kargo geçiş noktasına ulaşmaları için yeni bir güzergah ve kontrol noktası üzerinden yönlendirmeye başladığını belirtti.

OCHA, "İnsani yardım konvoyları yeni kontrol noktasında gecikmeler, yoğunluk, arızalar ve yavaş denetim süreçleri dahil ciddi operasyonel zorluklarla karşı karşıya kaldı. Sonuç olarak, Kerem Şalom'dan alınması planlanan yardım malzemelerinin yalnızca bir kısmı teslim alınabildi" ifadelerini kullandı.

Gazze'nin kuzeydeki Zikim geçişinin iki haftadır kapalı olması nedeniyle Kerem Şalom/Kerem Ebu Salim, bölgedeki tek faal kargo geçiş noktası konumunda bulunuyor.

OCHA, yerinden edilmeye neden olan veya yerinden edilme sürecini uzatan, ayrıca temel hizmetlere ve geçim kaynaklarına erişimi engelleyen hareket kısıtlamaları ile diğer politikaların kaldırılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua