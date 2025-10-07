BM, Gazze'de Derhal Ateşkes Çağrısı Yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, İsrail'in son iki yıldır saldırıları altındaki Gazze'de derhal ateşkese varılması, bütün sivillerin korunması ve insani yardım geçişinin sağlanması çağrısı yaparak, "Şu an bunun gerçekleşmesi için bir umut ışığı var. Onu canlı tutmalıyız." ifadesini kullandı.

Fletcher, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşananların ikinci yılında yazılı açıklama yaptı.

Son iki yılda on binlerce Filistinlinin öldürüldüğünü, yüz binlercesinin ise açlık ve zorla yerinden edilme ile boğuştuğunu hatırlatan Fletcher, Gazze'de derhal ateşkese varılması, bütün sivillerin korunması ve yüksek miktarda insani yardımın serbest geçişinin sağlanmasına yönelik çağrılarını yinelediğini belirtti.

Fletcher, "Şu an bunun gerçekleşmesi için bir umut ışığı var. Onu canlı tutmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk en az 67 bin 160 Filistinli yaşamını yitirdi, 169 bin 679 kişi yaralandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi içeren 20 maddelik bir planı 29 Eylül'de açıklamıştı.

Hamas ve İsrail heyetlerinin 5 Ekim'de esir takası ve Gazze'de ateşkes için Mısır'a ulaştığı belirtilmişti.