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BM'den Gazze için 4 Milyar Dolarlık Yardım Çağrısına Yetersiz Yanıt

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BM, Gazze ve Batı Şeria için gereken 4 milyar dolarlık insani yardımın sadece çok küçük bir kısmının toplanabildiğini, kış öncesi çadır ihtiyacının 80-130 bin arasında olduğunu ancak mevcut çadır sayısının 30 binden az olduğunu, ayrıca İsrail saldırılarının sivilleri tehdit ettiğini bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Gazze ve Batı Şeria genelinde insani yardım çalışmaları için gereken 4 milyar doların "çok az bir kısmının" toplanabildiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili bilgileri paylaştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinli aileler için 4 milyar dolarlık insani yardıma ihtiyaç olduğunu belirten Dujarric, ancak hedeflenen bu paranın henüz "çok küçük bir kısmının" temin edilebildiği uyarısında bulundu.

Dujarric, "İnsani yardım ortaklarımız ayrıca, yaklaşan yağışlı mevsime yönelik hazırlıkların finansman açıkları ve diğer kısıtlamalarla karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Bu hazırlıkların şimdiden yapılması hayati önem taşıyor." dedi.

BM'nin ortak çalıştığı kuruluşlarla birlikte, 2 milyonu aşkın nüfusun bulunduğu Gazze için kış öncesi toplanan çadır sayısının "30 binden daha az" olduğunu söyleyen Dujarric, bu çadırların büyük kısmının hala Gazze dışında bekletildiği tahminini paylaştı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü, "Oysa ihtiyaç duyulan çadır sayısı, daha dayanıklı barınma malzemelerinin girişine izin verilip verilmeyeceğine bağlı olarak 80 bin ila 130 bin arasında değişiyor. Bildiğiniz üzere, Gazze Şeridi'ne daha dayanıklı barınma malzemeleri getiremiyoruz." diye ekledi.

Gazze'nin güneyindeki İsrail saldırıları endişe veriyor

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, BM ve insani yardım ortağı kuruluşların, Gazze'nin güneyinde "İsrail'in süregelen saldırılarının" siviller üzerindeki etkisinden endişe duymaya devam ettiğini aktardı.

Dujarric, hafta sonu boyunca, başta "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölge olmak üzere, Gazze'de çok sayıda "hava saldırısı, topçu ateşi, silahlı çatışma ve denizden ateş açma" olayının yaşandığını belirtti.

Bu hattın, "Gazze'nin 2,1 milyonluk nüfusunun büyük kısmının sığınabildiği bir alan" olduğunun altını çizen Dujarric, İsrail ordusunun bu saldırıları sonucu yaşanan kayıplar arasında sivillerin de bulunduğu bilgilerini paylaştı.

Kaynak: AA
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