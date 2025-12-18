BM, Suriyeli mülteciler ve ülke içinde yerinden edilmişlerin geri dönüşlerinin süreceğine inanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriyeli mülteciler ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşlerinin devam edeceğini belirterek, "Onlara ve Suriye'ye yardım etmek bizim görevimiz." dedi.

Grandi, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve İsviçre hükümeti ortaklığıyla Cenevre'de düzenlenen "İkinci Küresel Mülteci Forumu İlerleme Değerlendirmesi" başlıklı toplantı kapsamında AA muhabirine Suriye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriyeli mültecilerin ülkelerine döndüğünü söyleyen Grandi, bu insanların kendi hayatlarını Suriye'nin geleceği için tasarladığını dile getirdi.

Grandi, "Onlara ve Suriye'ye yardım etmek bizim görevimiz. Karamsar değilim. Burada Suriye heyetiyle iyi görüşmeler yaptım. Bu dosya üzerinde çalışacağız. Ancak daha da önemlisi, bağışçıların ülkenin yeniden inşasını desteklemesi gerekiyor. Bu, mültecilerden çok daha büyük bir mesele. Ancak ülke yeniden inşa edilmezse mülteciler geri dönüp orada kalmayacaklar." diye konuştu.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından 1,3 milyona yakın mültecinin geri dönmesine rağmen gelecekteki sayıya ilişkin tahminde bulunmanın zor olduğuna işaret eden Grandi, "Bunu tahmin etmek zor. Ancak bence hem ülke içinde yerinden edilmiş insanların hem de bölgeden gelen mültecilerin geri dönüşü devam edecek." ifadelerini kullandı.