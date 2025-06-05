BM'den Sudan'daki Saldırılara Tarafsız Soruşturma Çağrısı

BM'den Sudan'daki Saldırılara Tarafsız Soruşturma Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler, Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinde insani yardım konvoyuna ve pazara yönelik hava saldırılarını kınayarak tarafsız soruşturma yapılmasını talep etti ve uluslararası insancıl hukukun ihlal edildiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Seif Magango, bu hafta Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletine bağlı Kuma yakınlarında BM insani yardım konvoyuna ve yine aynı bölgedeki bir pazar yerine düzenlenen iki saldırı için tarafsız soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Magango, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süren çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kuma yakınlarında BM insani yardım konvoyuna düzenlenen ve 5 yardım görevlisinin ölümüne neden olan hava saldırısının, sivillerin yardıma erişimini açıkça engellediğini belirten Magango, "Bu saldırılar, insani yardım personeli ve nesnelerine yönelik saldırıları yasaklayan uluslararası insancıl hukuku ihlal ediyor." ifadesini kullandı.

Magango, hafta başında HDK'nin sorumlu tutulduğu, Kuma'da kalabalık pazar yerini hedef alan bir başka hava saldırısında en az 15 sivilin öldüğüne, onlarca kişinin yaralandığına işaret etti.

Çatışmanın tüm taraflarına, uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatan Magango, "Bu kapsamda tarafları, sivilleri ve sivil nesneleri korumak, güvenli ve engelsiz insani yardımı kolaylaştırmak için derhal ve somut önlemler almaya çağırıyoruz. Her iki saldırıyla ilgili derhal tarafsız soruşturmalar yapılmasını ve sorumluların adalete teslim edilmesi için anlamlı adımlar atılmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı

5 belediye başkanı görevden alındı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! İş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye edildi

İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! Ünlü iş insanı da tahliye edildi
O tarihe kadar süre verdiler! Osimhen transferinde yeni gelişme

O tarihe kadar süre verdiler! Osimhen transferinde bomba gelişme
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.