Haberler

BM'den Sudan'daki İnsan Ticareti İçin Acil Eylem Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler raportörleri, Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetlerinin ele geçirdiği Faşir kentinde artan insan ticareti ve cinsel şiddete karşı acil eylem çağrısında bulundu. 470 binden fazla kişi yerinden edilmiş durumda.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) ele geçirdiği Faşir kentindeki insan ticaretiyle mücadele için "acil eylem" çağrısında bulundu.

BM raportörleri, Sudan'daki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Faşir ve çevresinin HDK tarafından ele geçirilmesinin ardından insan ticaretiyle ilgili endişe verici raporlara ulaşıldığı aktarılan açıklamada, "İnsan ticaretiyle mücadele için acil eylem çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, HDK'nin, Faşir ve çevresinde Mayıs 2024'te başlayan kuşatması nedeniyle 470 binden fazla kişinin defalarca yerinden edildiği vurgulandı.

"(Sudan'da) Yüzde 27'si 5 yaşın altında 6 milyondan fazla çocuk, ülke içinde yerinden edilmiş durumda veya komşu ülkelerde sığınma ve koruma arıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, birçok bölgede cinsel şiddetin de yaygın olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, HDK kontrolündeki bölgelerde kadınların ve kız çocuklarının, cinsel şiddet ve cinsel istismar riski altında olduğunun altı çizildi.

BM İnsan Hakları Konseyinin 14 Kasım'da düzenlenen özel oturumunda, Sudan'da ordu ile çatışan HDK tarafından ele geçirilen Faşir kenti ve çevresinde artan şiddet güçlü şekilde kınanarak, buradaki ihlallere dair acil soruşturma talep edilmişti.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları Sistemi'ndeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, evde gaz tespit edildi

Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, nedeni bambaşka çıkabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Ronaldo'dan alkışlanacak hareket

Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Bunu çoğu insan yapmaz
Hırsızlar itiraf etti! Louvre soygununda Rusya'nın parmağı mı var?

Hırsızlar itiraf etti, Louvre soygununun arkasından o ülke çıktı
Türkiye'nin ünlü gölü kurumak üzere: 'Suyun olduğu yerde mangal yapıyor'

Kurumaya yüz tuttu! Suyun olduğu yerde artık mangal yapılıyor
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Roland Sallai'nin cezası belli oldu

Derbi öncesi kötü haber: Çok güvendiği yıldız isme 2 maç ceza
Mehmet Ali Ağca, Papa ile görüşmek için İznik'e geldi

Vatikan'ın yakından tanıdığı ünlü Türk, papa için İznik'e geldi
PFDK, Ederson için kararını açıkladı! Taraftarlardan büyük tepki var

PFDK, Ederson için kararını açıkladı! Taraftarlardan büyük tepki var
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.