BM'den Sudan'daki İnsan Ticareti İçin Acil Eylem Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) ele geçirdiği Faşir kentindeki insan ticaretiyle mücadele için "acil eylem" çağrısında bulundu.

BM raportörleri, Sudan'daki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Faşir ve çevresinin HDK tarafından ele geçirilmesinin ardından insan ticaretiyle ilgili endişe verici raporlara ulaşıldığı aktarılan açıklamada, "İnsan ticaretiyle mücadele için acil eylem çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, HDK'nin, Faşir ve çevresinde Mayıs 2024'te başlayan kuşatması nedeniyle 470 binden fazla kişinin defalarca yerinden edildiği vurgulandı.

"(Sudan'da) Yüzde 27'si 5 yaşın altında 6 milyondan fazla çocuk, ülke içinde yerinden edilmiş durumda veya komşu ülkelerde sığınma ve koruma arıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, birçok bölgede cinsel şiddetin de yaygın olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, HDK kontrolündeki bölgelerde kadınların ve kız çocuklarının, cinsel şiddet ve cinsel istismar riski altında olduğunun altı çizildi.

BM İnsan Hakları Konseyinin 14 Kasım'da düzenlenen özel oturumunda, Sudan'da ordu ile çatışan HDK tarafından ele geçirilen Faşir kenti ve çevresinde artan şiddet güçlü şekilde kınanarak, buradaki ihlallere dair acil soruşturma talep edilmişti.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları Sistemi'ndeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.