BM'den Rusya'ya "savaşı protesto eden gazeteciye misillemede bulunmayın" çağrısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BM'den Rusya'ya "savaşı protesto eden gazeteciye misillemede bulunmayın" çağrısı

AA - Bayram Altuğ - Güncel
 - Güncelleme:
BM'den Rusya'ya

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'da televizyon kanalında akşam haberleri esnasında, spikerin arkasına geçerek Rusya-Ukrayna savaşını protesto eden bir çalışana karşı "misillemede bulunulmaması" için Rusya'ya çağrı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'da televizyon kanalında akşam haberleri esnasında, spikerin arkasına geçerek Rusya- Ukrayna savaşını protesto eden bir çalışana karşı "misillemede bulunulmaması" için Rusya'ya çağrı yaptı.

Rusya'nın federal televizyon kanallarından "Perviy Kanal"da dün akşam haberlerinin yayınlandığı sırada kadın çalışan Marina Ovsyannikova, elinde pankartla haber okuyan spikerin arkasında kameranın karşısına çıkmıştı.

Spiker haber okurken Ovsyannikova elinde "savaşa hayır" yazılı pankart açıp, "savaşı durdurun" diye bağırmıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu çok cesur gazetecinin durumunu takip ediyoruz." dedi.

Shamdasani, isim vermeden Ovsyannikova'nın cezalandırılmaması gerektiğine işaret ederek, "(Rus) Yetkilileri, ifade özgürlüğü hakkını kullandığı için onun herhangi bir misilleme ile karşı karşıya kalmamasını sağlamaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Rusya'da 15 binden fazla savaş karşıtı kişinin gözaltına alındığını belirten Shamdasani, bunların ne kadarının hala tutulduğunun belirsiz olduğunu kaydetti.

Gözaltına alınmıştı

Protestosunun ardından güvenlik güçlerinin Ovsyannnikova'yı gözaltına aldığı bildirilmişti.

Ovsyannikova, sosyal medyada yayınlanan bir videoda yaptığı konuşmada, "Babam Ukraynalı, annem Rus. Hiçbir zaman düşman olmadım." demişti.

Ovsyannnikova, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını bir önce durdurmasını" istemişti.

AA / Bayram Altuğ - Güncel

Birleşmiş Milletler, Protesto, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title