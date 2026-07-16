BM Genel Sekreteri: ABD ile İran Arasındaki Gerilimin Tırmanması Endişe Verici

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Temmuz (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ortadoğu'da devam eden askeri gerilimden endişe duyduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric çarşamba günü yaptığı açıklamada, Guterres'in tüm tarafları gerilimi azaltmaya, diyalog ve diplomasiye dönmek için acil adımlar atmaya çağırdığını belirtti.

Sözcü, "Genel Sekreter tam ölçekli çatışmalara geri dönmenin siviller üzerinde tahammül edilemez sonuçlar doğuracağı, uluslararası barış ve güvenlik ile küresel ekonomi açısından felaket etkiler yaratacağı uyarısını yineledi. Guterres ayrıca, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki uluslararası seyrüsefer hak ve özgürlüklerinin tamamen yeniden tesis edilmesi çağrısını yineleyerek, bu hakların kullanımına uluslararası hukuka uygun şekilde tüm taraflarca saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua