BM: Orta Doğu'da askeri faaliyetlerin artışını ve çatışmanın yayıldığını görüyoruz

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat ve ABD'nin İran'a ait bir gemiyi batırdığını açıklamasıyla ilgili olarak Orta Doğu'da çatışmanın yayıldığını gördüklerini ve diplomasiye dönülmesi gerektiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin soruları cevapladı.

AA muhabirinin, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat ve ABD'nin İran'a ait bir gemiyi batırdığını açıklamasıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Dujarric, "Bakın, biz de sizin gibi askeri söylemlerin ve faaliyetlerin arttığını, çatışmanın diğer bölgelere yayılma riski taşıdığını görüyoruz." ifadesini kullandı

Dujarric, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan çatışmanın başından beri ilk kez Türk hava sahasına yönelik bir ihlalin olduğuna dikkati çekerek, "Bu ve her çatışmada olduğu gibi, açıkça söyleyelim, parmağı tetikte olan kişi Genel Sekreter değil. O diplomasiyi, müzakerelere dönüşü, uluslararası hukuka saygıyı ve yeterince ülkeyi bu yönde hareket etmeleri için ikna etmeyi savunmaya devam edecek." dedi.

AA muhabirinin, ABD'nin İran yönetimine karşı ülkedeki muhalif Kürtleri çatışmalara dahil etmeye çalıştığı yönündeki haberlerle ilgili sorusuna da Dujarric, "Bu haberleri gördük, diğer her ülke gibi, İran'ın birliğine saygı gösterilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz." şeklinde cevap verdi.

Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in bölgesel istikrar adına çatışmanın hızlı bir şekilde sona ermesi ve diyaloğa dönülmesi için ilgili üye ülkelerin BM daimi temsilcileri ile diplomatik temaslarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini ileterek, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini belirtmişti.