Haberler

BM'den Libya'da Suikast Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, eski Libya Siyasi Diyalog Heyeti üyesi Muaz el-Menfuh'un eşine yönelik suikastın ardından gerilimin tırmandırılmaması ve faillerin bir an önce bulunması için çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), başkent Trablus'ta eski Libya Siyasi Diyalog Heyeti üyesi Muaz el-Menfuh'un eşinin suikaste uğramasının ardından gerilimin tırmandırılmaması ve faillerin bir an önce bulunması çağrısında bulundu.

UNSMIL'den yapılan yazılı açıklamada, dün Trablus'un Cenzur bölgesinde aracıyla seyir halindeyken uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Menduh'un eşi Hanse Mücahid'in ailesine taziye dileklerinde bulunuldu.

İlgili Libya makamlarının hızlı ve şeffaf bir soruşturma yürütmesi talep edilen açıklamada, faillerin adalete teslim edilmesi çağrısı yapıldı.

UNSMIL ilgili tüm taraflara itidal ve gerilimi tırmandıracak faaliyetlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulunarak faillerin bulunması konusunda işbirliği yapmaya çağırdı.

Hanse Mücahid suikastı

Eski Libya Siyasi Diyalog Heyeti üyesi Menfuh'un eşi Hanse Mücahid (34) dün akşam saatlerinde başkentin Cenzur bölgesinde aracıyla seyir halindeyken suikaste uğramıştı.

Mücahid'in suikaste uğramasının ardından Zaviye kentindeki bazı silahlı gruplar faillerin bulunması çağrısında bulunarak, failler bulunamazsa İçişleri Bakanlığının sorumlu tutulacağı yönünde açıklama yapmıştı.

İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.???????

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
TikTok'ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı

Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.