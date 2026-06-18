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BM'den Libya'da şiddeti körükleyen dezenformasyon uyarısı

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BM Libya Özel Temsilcisi Tetteh, ülkede BM personeli ve göçmenlere yönelik şiddeti körükleyen dezenformasyon ve nefret söylemine karşı uyarıda bulundu. Siyasi sürecin kırılgan olduğunu belirten Tetteh, sorunların uydurmalarla değil, ortak çabayla çözülebileceğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ve ülkedeki BM Destek Misyonunun (UNSMIL) Başkanı Hanna Serwaa Tetteh, Libya'da BM personeline ve göçmenlere yönelik şiddeti körükleyen dezenformasyon konusunda uyarıda bulundu.

Tetteh, Libya'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyinde konuştu.

Libya'da siyasi süreç ivme kazanmış olsa da ilerlemenin hala kırılgan olduğuna işaret eden Tetteh, "Bu ivme Libya'daki mültecileri, göçmenleri, insani yardım çalışanlarını, BM kuruluşları ve personelini hedef alan artan bir yanlış bilgilendirme, dezenformasyon, nefret söylemi ve kışkırtma dalgasıyla sınanıyor." dedi.

Tetteh, özellikle BM'nin Libya'ya göçmen veya mülteci yerleştirme planı bulunduğu yönündeki yanlış iddiaların insani yardım çalışanlarına ve BM personeline karşı düşmanlık, tehdit ve şiddet ortamını beslediğine dikkati çekti.

Göçün meşru bir kamu sorunu olduğunu ancak korku yerine gerçeklere dayalı sorumlu söylemlerle ele alınması gerektiğini belirten Tetteh, BM'nin göçmenleri Libya'ya yerleştirdiği yönündeki iddiaları da reddetti.

Tetteh, Libya'nın kurumlarını birleştirmek, ekonomik ve güvenlik sorunlarını ele almak için ortak bir çaba gerektiğini dile getirerek, "Ülkenin sorunları, uydurmalar ve günah keçisi arama yoluyla çözülemez." diye konuştu.

Libya'nın artık daha net siyasi seçenekleri olduğu ancak harekete geçmek için zamanın giderek daraldığı uyarısında bulunan Tetteh, "Sorumluluk öncelikle Libya'daki paydaşlara aittir. Ancak bu dönemde, süreçleri sonuçlara dönüştürmek için ülkeye destek verme konusunda uluslararası taahhüt de çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Islam Doğru
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