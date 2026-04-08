BM, Lübnan'da önemli sivil kayıplara yol açan İsrail saldırılarını "şiddetle kınadığını" açıkladı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar kapsamında Tel Aviv yönetiminin Lübnan'a yönelik saldırılarında önemli sivil kayıplara yol açmasının "şiddetle kınandığı" belirtilerek, diplomasi çağrısı yapıldı.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeleri aktardı.

Haq, " Birleşmiş Milletler, önemli sivil kayıplara yol açan İsrail'in Lübnan genelindeki saldırılarını şiddetle kınıyor. BM, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyor." ifadelerine yer verdi.

Bölgedeki çatışmaların birçok can kaybına yol açtığını belirten Haq, elektrik, su, enerji ve ulaşım tesisleri dahil sivil altyapının yıkıcı hasara uğradığını söyledi.

Çözümün müzakere masasında olduğuna işaret eden Haq, tarafları, "diplomatik kanallardan yararlanmaya, düşmanlıkları sona erdirmeye" ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasına yeniden bağlı kalmaya çağırdı.

ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin aynı zamanda Lübnan ile İsrail arasında "daha fazla can kaybını önlemek için bir fırsat sunduğunu" vurgulayan Haq, "Çatışmanın askeri bir çözümü yok." dedi.

İran'da çatışmalardan zarar görenler için BM ve ortak kurumların harekete geçtiğini aktaran Haq, "Şimdi, mevcut farklılıkları çözmek ve kalıcı bir ateşkes ile çatışmaya uzun vadeli bir çözüm bulmak için görüşmelere başlamanın zamanı." ifadesini kullandı.