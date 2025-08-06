BM'den İsrail'in Gazze Operasyonlarına Uyarı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 6 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, İsrail'in askeri operasyonlarını tüm Gazze Şeridi'ne genişletme olasılığına karşı uyarıda bulundu.

Jenca salı günü düzenlenen Güvenlik Konseyi bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail'in askeri operasyonlarını Gazze Şeridi'nin tamamına yaymaya karar verdiği şeklindeki son haberlerin, doğru olması halinde son derece endişe verici olduğunu söyledi.

Jenca, "Bu, milyonlarca Filistinli için feci sonuçlar doğurabilir ve Gazze'de kalan İsrailli rehinelerin hayatını daha fazla tehlikeye atabilir" dedi.

Jenca, "Uluslararası hukuk bu konuda nettir. Gazze, gelecekte kurulacak Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır ve öyle kalmalıdır" ifadelerini kullandı.