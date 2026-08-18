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BM'den Filistin'e Destek: İşgal Son Bulmalı

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İsrail'in Filistin'deki işgalinin sona ermesini ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını vurguladı; çatışmalara derhal son verilmesini ve ihlallerden sorumluların hesap vermesini talep etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin sona ermesi ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının gerçekleştirilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Al-Kheetan, AA muhabirinin " İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planı'nı reddettiğini duyurdu. Bu tutuma birçok ülke tepki gösterdi. Gazze'ye yönelik saldırılar ve abluka da sürüyor. İsrail'in bu tutumu karşısında BM'nin tavrı nedir?" sorusunu yazılı yanıtladı.

Bu konuda BM İnsan Hakları Ofisi'nin tutumunun değişmediğinin altını çizen Al-Kheetan, "Çatışmalara derhal son verilmesini, uluslararası suçlar dahil tüm insan hakları ihlalleri ve suistimallerinden sorumlu olanların tam olarak hesap vermesini, İsrail işgalinin sona ermesini ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının gerçekleştirilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Al-Kheetan, çatışmaya yönelik herhangi bir çözümün insan haklarına dayanması gerektiğini vurgulayarak, etkisi olan tüm üçüncü ülkeleri, bunun başarılmasını sağlamak için ellerinden geleni yapmaya çağırdı.

Netanyahu, 15 maddelik planı reddetmişti

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

Netanyahu ise Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin açıkladığı 15 maddelik planı reddettiklerini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner ve Mladenov, 16 Ağustos'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Hamas heyetiyle görüşmüştü. Buradan İsrail'e geçen Kushner, anlaşmanın ikinci aşamasına geçiş konusunu görüşmek üzere Netanyahu ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA
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