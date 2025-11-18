BM'den İsrail'e UNIFIL Saldırıları Hakkında Derin Endişe

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, BM Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) askerlerine yönelik saldırılarından "derin endişe" duyduklarını açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, İsrail'in UNIFIL askerlerine yönelik son saldırısını değerlendirdi.

Dujarric, "Genel Sekreter'in Lübnan'daki barış gücü askerlerimizin güvenliğini ve emniyetini etkileyen olayların sıklığının artmasından gerçekten derin endişe duyduğunu ifade etmeliyim." dedi.

UNIFIL olarak bilinen barış gücü hakkında, İsrail ordusundan "saldırıları derhal durdurmasını" talep ettiklerini aktaran Dujarric, şu ana kadar UNIFIL personelinden yaralanan olmadığını dile getirdi.

"Tüm taraflara, BM personelinin korunmasını sağlama yükümlülüklerini" hatırlatan Dujarric, "Barış gücü askerleri, asla saldırı hedefi olmamalıdır." değerlendirmesini yaptı.

UNIFIL, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan topraklarında konuşlu İsrail Merkava tankının sabah saatlerinde askerlerine ateş açtığını belirtmişti.

Saldırının, UNIFIL askerlerinin yaklaşık 5 metre yakınına yapıldığı, olayda herhangi bir personelin yaralanmadığı ve olaydan yaklaşık 30 dakika sonra İsrail tankının çekilmesinin ardından askerlerin bölgeden güvenli şekilde ayrılabildiği kaydedilmişti.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı, 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.