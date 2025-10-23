Haberler

BM'den Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı


Birleşmiş Milletler Filistin Halkının Devredilemez Haklarının Kullanımı Komitesinin Başkanı Coly Seck, Gazze'deki acıların sona ermesi gerektiğini belirterek, BM Güvenlik Konseyi'nden ateşkesi destekleme çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Halkının Devredilemez Haklarının Kullanımı Komitesinin (CEIRPP) Başkanı Coly Seck, Filistin halkının Gazze'deki acılarının artık sona ermesi gerektiğini belirterek, BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) ateşkesi destekleme ve hesap verebilirliği sağlama için gerekli koşulları oluşturmaya çağırdı.

Seck, BMGK'de, "Filistin sorunu da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durum" başlıklı oturumda konuştu.

Gazze'deki ateşkes anlaşmasının imzalanmasından bu yana İsrail'in saldırıları sonucu şu ana kadar 87 Filistinlinin hayatını kaybettiğine ve 230 kişinin yaralandığına dikkati çeken Seck, "Şu anda bir dönüm noktasındayız." ifadesini kullandı.

Seck, Filistin halkının Gazze'deki acılarının artık sona ermesi gerektiğini belirterek, "İsrail'i uluslararası hukuk, insancıl hukuk ve BM Şartı sözleşmesi kapsamındaki yasal yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeye çağırıyoruz." dedi.

Gazze'deki İsrail ablukasının derhal kaldırılması gerektiğini kaydeden Seck, BMGK'yi ateşkesi tam olarak desteklemeye, hesap verebilirliği sağlamaya, Gazze'de yeniden toparlanma ve yapılanma için gerekli koşulları oluşturmaya çağırdı.

Seck, "Güvenlik Konseyi'nin, sivilleri koruma, ateşkesi garanti altına alma, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve insani yardım erişimini sağlama yetkisine sahip bir barış misyonunun görevlendirilmesi konularında temel bir rolü bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Batı Şeria da dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında kalıcı barışın zamanı geldi." diyen Seck, 159 ülkenin Filistin devletini tanıdığını hatırlatarak, bunun "geniş bir uluslararası mutabakat" olduğunu vurguladı.

Seck, "CEIRPP, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması çabalarını güçlü ve net bir şekilde destekliyor. Şimdi, Filistinliler ve Orta Doğu'daki herkes için umutla yeni bir başlangıcı dört gözle bekleme zamanı." diye konuştu.


