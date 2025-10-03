BM'den Gazze'deki İnsani Krize Dikkat Çekildi

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde on binlerce Filistinlinin büyük bedeller ödeyerek sürekli göçe zorlandığını bildirdi.

UNRWA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri abluka altında tutarak bombaladığı Gazze'deki zorunlu göçe dikkati çekildi.

Gazze'de zorlu insani koşullarda on binlerce Filistinlinin büyük bedeller ödeyerek sürekli tekrarlanan göçlere maruz kaldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistinli aileler, sürekli olarak büyük bedeller ödeyerek evlerini terk etmeye mecbur bırakılıyor. Tabii bölgede yiyecek, su ve güvenliğe erişim ise oldukça kısıtlı."

Gazze Şeridi'nde ateşkesin derhal sağlanmasına ihtiyaç olduğu vurgulanan açıklamada, Gazze'deki Filistin halkının acılarının hafifletilmesi için insani yardımların ulaşımına yönelik engellerin son bulması çağrısında bulunuldu.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.