Birleşmiş Milletler'den ABD'nin Yemen'e saldırılarına ilk yorum: Kaygıyla karşılıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD'nin Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği saldırıları kaygıyla karşıladıklarını belirtti.

BM Sözcüsü Dujarric, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatının ardından ABD Ordusu'nun Husilere yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"SALDIRILARI KAYGIYLA KARŞILIYORUZ"

Dujarric, açıklamasında, "ABD'nin Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği ve ölüm ve yaralanmaların olduğu bildirilen saldırıları kaygıyla karşılıyoruz. Husilerin Kızıldeniz'deki gemileri hedef alan saldırılarına devam etme tehditlerinden de endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgede gerilimin tırmanmasına ilişkin, "azami itidal ve tüm askeri faaliyetlerin durdurulması" çağrısında bulunan Dujarric, "Herhangi bir ilave tırmanış bölgesel gerilimleri daha da artırabilir, Yemen'i ve bölgeyi daha da istikrarsızlaştırabilecek misillemeleri körükleyebilir ve ülkede zaten kötü olan insani durum için ciddi riskler doğurabilir." değerlendirmesini yaptı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından dün yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin, başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişinin öldüğünü, 101 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.