BM'den ABD ile İran arasında yeniden başlayan çatışmaların sonlandırılması için "diplomasi" çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), ABD ile İran arasında yeniden başlayan çatışmalardan endişe duyulduğunu ifade ederek "diplomasi" çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında, Hürmüz Boğazı'nda tırmanan gerginlikle ilgili bilgilendirmede bulundu.

"Genel Sekreter'in (Antonio Guterres) Körfez'de yeniden başlayan askeri çatışmalardan endişe duyduğunu ifade edebilirim." diyen Dujarric, son 24 saatte tanık olunan olayların İran ile ABD arasında sağlanan diplomatik ilerlemeyi "sekteye uğratma riski taşıdığını" belirtti.

"Tam kapsamlı çatışmalara geri dönülmesi, bölge halkı, uluslararası barış ve güvenlik ile küresel toplum ve bir bütün olarak küresel ekonomi açısından felaket niteliğinde sonuçlar doğuracaktır." uyarısında bulunan Dujarric, Genel Sekreter Guterres'in, ABD ve İran'ın acilen müzakerelere yeniden başlamasına ve çözüme kavuşturulmamış meseleleri "diplomasi yoluyla ele almasına" yönelik isteğini ifade etti.

"Genel Sekreter, tüm tarafların uluslararası hukuka tam olarak uyma yükümlülüklerini hatırlatıyor"

Genel Sekreter'in konuyla ilgili endişelerini aktaran Dujarric, Guterres'in "tüm taraflara azami itidal göstermeleri, gerilimi tırmandıracak her türlü eylemden kaçınmaları ve gerilimi düşürmek için derhal adımlar atmaları" çağrısını iletti.

Dujarric, "Genel Sekreter, sivillerin ve sivil altyapının korunması ile seyrüsefer hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi de dahil olmak üzere, tüm tarafların uluslararası hukuka tam olarak uyma yükümlülüklerini hatırlatıyor." diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'nda 7 Temmuz'da Katar ve Suudi Arabistan'a ait tankerlerin de bulunduğu en az 3 ticari geminin, nereden geldiği belirlenemeyen mermilerle ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu bildirilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bu saldırılara karşılık olarak İran'daki bazı radar sistemleri, füze bataryaları ve Devrim Muhafızlarına ait 60'tan fazla küçük botu hedef alan 80'den fazla noktaya hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.