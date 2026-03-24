ABD, Ukrayna'daki savaş konusunda BM'yi, Rusya ise Zelenskiy ve batılı destekçilerini suçladı

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Ukrayna'da devam eden savaşın BM'nin temel misyonunda başarısızlığa uğradığının delili olduğunu belirtirken, Rusya ise bu konuda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Batılı destekçilerini sorumlu tuttu.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), "Ukrayna'nın barış ve güvenliğinin korunması" başlığı altında toplandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz, burada yaptığı konuşmada, "İkinci Dünya Savaşı'nın ardından BM'nin kurulmasının birincil amacı, gelecekteki savaşları önlemekti. Ancak BM, sürekli olarak tali meselelerin içinde boğulmakta ve bu temel misyonunda başarısızlığa uğramaktadır. BM'nin Ukrayna'daki savaşı durdurma konusundaki acizliği, bu başarısızlığın talihsiz bir örneğidir." dedi.

Waltz, Ukrayna-Rusya savaşının tüm uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri düzeni "altüst ettiğini" belirterek, "Bu anlamsız ölümlere, yıkıma ve elbette savaşın kendisine bir son vermek elzemdir." diye konuştu.

ABD yönetiminin savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varılması için çabalarını sürdürdüğünü savunan Waltz, barışın tesisinin, bu bölgenin daha önce hiç tanık olmadığı türden bir refahın kapılarını aralayacağını ifade etti.

Waltz, "Bu vesileyle, her iki tarafa da iyi niyetle, esneklik ve uzlaşı ruhuyla ve vatandaşlarının hayatlarını koruma ve muhafaza etme sorumluluğu bilinciyle müzakere etmeleri yönündeki çağrımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya: Zelenskiy, dikkati tekrar Orta Doğu'dan Ukrayna'ya çekmeye çalışıyor

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, ilgi odağının Ukrayna'dan Orta Doğu'daki gerilime kaymasından "kelimenin tam anlamıyla şaşkına döndüğünü" ileri sürdü.

Nebenzia, Zelenskiy için, "Orta Doğu'da yaşanmakta olan trajik olaylardan kendine pay çıkarma fırsatını kaçıramazdı. Zelenskiy derhal harekete geçti; yabancı üsleri savunmak ve yabancı çatışmalara katılmak adına, Ukraynalı askeri uzmanları ve insansız hava aracı ekiplerini binlerce kilometre ötedeki bölgelere gönderdiğinden bahsederek yardım tekliflerinde bulunmaya başladı." dedi.

Zelenskiy'nin bu hareketiyle, "Batılı destekçilerine ne kadar işe yarar olduğunu" hatırlatmaya çalıştığını iddia eden Nebenzia, Avrupa ülkelerini ise kendi vatandaşlarına yönelik sansür ve kısıtlama uygulamakla suçladı.

Nebenzia, "Avrupa ülkeleri, uydurma bahaneler öne sürerek, Ukrayna'daki duruma dair hakikati dile getiren herkesi susturmak adına çaresizce adımlar atıyorlar." diye konuştu.

Bu durumun, korkutma ve sindirmeden başka bir şey olmadığını söyleyen Nebenzia, "Avrupa'da muhaliflerin baskı altına alınması artık sıradan bir uygulama haline gelmiş, ifade özgürlüğü ve masumiyet karinesi ise artık içi boş kavramlara dönüşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Nebenzia ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndaki durum nedeniyle herkesin Basra Körfezi'nden tedarik sağlanamaması ihtimalinden endişe duymakta olduğuna değinerek, şunları söyledi:

"Hatırlatmak isteriz ki Güvenlik Konseyi, Avrupa'ya doğal gaz taşınmasında hayati bir arter niteliğindeki Kuzey Akım boru hatlarına yönelik terör saldırılarını hiçbir zaman kınamamıştır. Bu saldırıların üzerinden neredeyse dört yıl geçmiş olmasına rağmen, soruşturma sonuçlarını hala almış değiliz. TürkAkım ve Mavi Akım hatları üzerinden Rus gazı sağlayan diğer ihracat altyapılarına yönelik saldırılar da devam etmektedir."

Nebenzia, Akdeniz ve Karadeniz'in uluslararası sularında "Rus ve yabancı tankerlere yönelik terör saldırıları yapıldığına ve buna sessiz kalındığına" da dikkati çekti.