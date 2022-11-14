BM'de Rusya'nın Ukrayna'ya tazminat ödemesini isteyen karar kabul edildi Güncel Haberler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen karar kabul edildi. BM'nin söz konusu kararının yasal olarak bağlayıcılık taşımasa da siyasi ağırlığa sahip olduğu belirtilirken, Çin, İran ve Suriye aleyhte oy kullandı. 193 üyeli Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna içerisinde veya Ukrayna'ya karşı her türlü uluslararası hukuk ihlalinden sorumlu tutulmasının talep edildiği kararı oyladı. 14 ÜLKE REDDETTİ 94 ülkenin lehte, 14 ülkenin aleyhte oy kullandığı oylamada 74 üye ülke çekimser kaldı. Rusya, Çin, İran ve Suriye karara karşı oy kullanan üye ülkeler arasında yer aldı. ZARARIN TAZMİNİ İÇİN ULUSLARARASI MEKANİZMA ÇAĞRISI Kararda, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı uluslararası hukuka aykırı eylemlerinden kaynaklanan ve zarar, ölüm veya yaralanmaların tazminine yönelik uluslararası bir mekanizma kurulması çağrısı yapılıyor. YASAL DEĞİL AMA SİYASİ AĞIRLIĞI VAR BM Genel Kurulunun kararları yasal olarak bağlayıcılık taşımasa da siyasi ağırlığa sahip. Kaynak: AA / Güncel Birleşmiş Milletler Vladimir Putin Ukrayna Rusya Dünya Güncel Haberler

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